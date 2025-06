Usa, arrestato il presunto killer di Minneapolis | Era in fuga da due giorni

Dai video delle telecamere di sicurezza è emerso che, qualche ora dopo aver sparato ai due politici, il killer di Minneapolis era passato nella casa dove affittava una stanza. Secondo quanto riferito da uno dei suoi inquilini, Boelter "non è un chiacchierone. E' un uomo di famiglia, ha una moglie, un cane e figli". David Carlson, amico di lunga data del killer, racconta che Boelter è radicalmente cambiato dopo il liceo. "Quando eravamo a scuola era come gli altri teenager. Poi ha iniziato a predicare nei parchi", ha detto. Alcuni video della sua attività di predicatore stanno emergendo online. Uno, riportato dal Daily News, lo mostra esprimere critiche contro l'aborto. "Molte chiese in America non hanno ascoltato Gesù. Le chiese sono così incasinate che non sanno che l'aborto è sbagliato", si sente dire. In un altro video del febbraio 2023, Beolter predica su come in America molti "non sanno di che sesso sono. Non sanno il loro orientamento sessuale, sono confusi".