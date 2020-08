Usa, alce incorna e uccide il cacciatore che lo aveva ferito

Quando Mark David, 66enne originario dell'Oregon, è uscito munito di arco e frecce per cacciare delle alci, non poteva immaginare di incappare nella terribile vendetta di un'esemplare duro a morire. Dopo aver colpito l'animale infatti, l'uomo si era convinto di averlo ucciso, pur non riuscendo a individuarne il corpo. Poche ore dopo, quando si è recato nuovamente sul posto per prelevare il suo bottino, l'alce lo stava aspettando in agguato con il dardo ancora conficcato nel corpo. Alla vista del suo aguzzino, lo ha caricato, conficcandogli le corna nel collo e uccidendolo.