Roma, rubano la gatta a un senzatetto: l'Enpa lancia un appello per ritrovarla

"Ciao Fortunella, sono il tuo paparino. Non preoccuparti per me, io sto bene. Presto tornerai da me". La voce rotta dalle lacrime mentre Claudio, senzatetto romano, lancia un appello per ritrovare la sua gatta, scomparsa la notte tra 25 e 26 agosto. Dopo cinque giorni, ancora nessuno è riuscito a riportare all'uomo l'animale che da vent'anni è la sua compagna di vita nei pressi del Pantheon. La richiesta d'aiuto dell'uomo è stata anche rilanciata dall'Enpa, che ha fornito informazioni utili a individuare le ladre, "due donne bionde", e un numero di telefono da contattare in caso di avvistamento.