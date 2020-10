Professore decapitato vicino a Parigi: aveva mostrato in classe caricature di Maometto

Un professore, che aveva mostrato in classe alcune caricature di Maometto, è stato decapitato nel pomeriggio nell' hinterland di Parigi. L'aggressore, avrebbe urlato "Allah akbar", minacciando anche la polizia con un coltello. Lo riferiscono alcuni media francesi, precisando che il sospetto, pare il genitore di un alunno, è stato ucciso, dopo un inseguimento , con dieci colpi di arma da fuoco.

Professore di Storia e Geografia - Sul caso la Procura nazionale antiterrorismo ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. La persona decapitata era un professore di Storia e Geografia del liceo del Bois d'Aulne, di Conflans-Saint-Honorine. Nei giorni scorsi aveva mostrato in classe agli studenti le caricature di Maometto, probabilmente durante un corso sulla libertà d'espressione, secondo quanto scrive Le Monde. Stando a fonti di stampa, l'aggressore, ucciso dalla polizia, potrebbe essere un genitore.

Azione pubblicata su Twitter - L'uomo che ha decapitato un professore in una banlieue di Parigi perché aveva mostrato le caricature di Maometto in classe ha fatto in tempo a pubblicare le immagini del suo atto su Twitter prima di essere abbattuto dalla polizia. Lo si apprende da fonti dell'inchiesta