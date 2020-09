Parigi, l'aggressore fermato: "Non sopportavo le caricature di Maometto"

Alì H., in Francia da tre anni - L'uomo in stato di fermo, Alì H., secondo le stesse fonti ha "riconosciuto" e "rivendicato" il suo gesto. Secondo informazioni ottenute dalla tv Bfm l'uomo, per cui è stato prolungato il fermo, ha ammesso "una dimensione politica della sua azione". Charlie Hebdo aveva ripubblicato le vignette alla vigilia dell'avvio del processo, a inizio settembre, per l'attentato del 2015 che fece 12 morti. Nato a Islamabad, in Pakistan, Alì H. sarebbe arrivato in Francia "tre anni fa, come minore non accompagnato", secondo quanto precisa il ministro dell'Interno Gerlad Darmanin.

Rilasciato il 33enne algerino - Le autorità francesi hanno intanto rilasciato il secondo uomo, un 33enne, fermato subito dopo l'attacco. Secondo France Presse si tratta di un algerino che ha dichiarato agli inquirenti di essere "un testimone" e ei aver "seguito l'aggressore ed essere poi stato minacciato". Un racconto "confermato dalle indagini". L'avvocato del 33enne, Lucie Simon, ha scritto su Twitter che l'algerino "ha cercato di fermare l'aggressore". Finora sono sette le persone fermate dalle autorità, compreso il pakistano. Le altre sei sono state prese in custodia dopo le perquisizioni in due alloggi in cui ha vissuto il 18enne.