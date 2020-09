Parigi, quattro accoltellati vicino all'ex sede di Charlie Hebdo: fermato un sospetto

Afp 1 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 Afp 11 di 17 Afp 12 di 17 Afp 13 di 17 Afp 14 di 17 Afp 15 di 17 Afp 16 di 17 Afp 17 di 17 Afp 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

La polizia antiterrorismo è intervenuta a Parigi per un attentato compiuto non lontano dalla Bastiglia. Gli agenti hanno fermato un sospetto e invitato gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir, non lontano dall'ex sede del giornale Charlie Hebdo. Secondo alcuni testimoni, ci sarebbero quattro persone accoltellate e ferite gravemente. Inizialmente si era parlato di due aggressori in fuga.