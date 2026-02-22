Uomo armato entra a Mar-a-Lago: ucciso dal Secret Service
L'intruso sarebbe stato neutralizzato dagli agenti che presidiavano la residenza del presidente degli Stati Uniti
Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato "senza autorizzazione" a Mar-a-Lago. Lo riporta Fox. Donald Trump è alla Casa Bianca. La sparatoria è avvenuta alle 01:30 (circa le 07:30 in Italia).
Le prime ricostruzioni
Agenti del servizio segreto, insieme a un vice sceriffo della contea di Palm Beach, hanno affrontato un giovane sulla ventina, dando luogo a un conflitto a fuoco durante il quale sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco. L’identità dell’uomo non è ancora stata resa nota. Secondo i servizi segreti, l’uomo è stato sorpreso all’ingresso nord della proprietà di Mar-a-Lago mentre portava con sé quello che sembrava essere un fucile da caccia e una tanica di benzina. Nessun membro della famiglia Trump si trovava nella villa al momento dell’incidente. Il presidente Donald Trump, infatti, trascorrerà il weekend alla Casa Bianca, come previsto dal suo programma pubblico.