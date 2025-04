Università americane contro Trump: scoppia la rivolta sui fondi e libertà d’insegnamento

Si avvicina la stagione delle lauree: nel mezzo della battaglia contro le università, Trump ha annunciato che parlerà in due college "davvero fantastici", l'Università dell'Alabama e West Point: la prima nel Deep South con alta presenza di studenti evangelici, battisti e cattolici, la seconda la scuola di guerra dell’Esercito. In un altro segnale della linea dura della Casa Bianca contro il sistema universitario, la ministra dell'Istruzione, Linda McMahon, ha fatto sapere che riavvierà la stretta sui debiti degli ex studenti dopo il periodo di tolleranza dell'amministrazione Biden: chi è rimasto indietro dovrà ripagare anche attraverso trattenute forzate sullo stipendio. La rivolta degli atenei è arrivata dopo l'annuncio della causa di Harvard contro gli sforzi "illegali" di congelare oltre 3 miliardi di dollari in finanziamenti e aumentare la vigilanza del governo sull’antica e ricchissima istituzione. Facendo riferimento ad altre università che hanno subito bruschi tagli ai finanziamenti, l'azione legale presentata in un tribunale federale del Massachusetts accusa il governo di aver scatenato un attacco su larga scala come "strumento per ottenere il controllo del processo decisionale accademico ad Harvard", con "gravi conseguenze nel mondo reale di pazienti, studenti, ricercatori". Ma anche per il "prestigio dell'istruzione superiore americana nel mondo".