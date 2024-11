Cambiamento climatico, l'allarme dell'Unhcr: "Minaccia per 120 milioni di persone in fuga nel mondo"

Il report "No Escape: On the Frontlines of Climate Change, Conflict and Forced Displacement", redatto in collaborazione con tredici organizzazioni di esperti, istituti di ricerca e gruppi di rifugiati, utilizza i dati più recenti per mostrare come gli shock climatici stiano interagendo con i conflitti, spingendo coloro che sono già in pericolo in situazioni ancora più terribili.