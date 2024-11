Unhcr: "Saliti a 1,2 milioni i sudanesi profughi in Egitto"

L'Egitto è diventato il principale Paese di accoglienza per i rifugiati sudanesi, ospitando circa 1,2 milioni di persone in fuga dal conflitto scoppiato in Sudan nell'aprile dell'anno scorso, e ogni giorno centinaia di rifugiati attraversano illegalmente il confine. Lo ha sottolineato ila portavoce per l'Egitto dell'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr), Christine Beshay. I sudanesi rappresentano ormai "due terzi della popolazione di rifugiati" registrata in Egitto.