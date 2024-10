Siria, per l'Onu cresce l'allarme rifugiati: quasi 17 milioni di persone hanno bisogno di aiuto

Oltre cinque milioni di rifugiati si trova nei Paesi vicini come la Turchia, il Libano, la Giordania, l'Iraq e l'Egitto. Il 92% di questi ultimi vive in contesti rurali e urbani (che non è sinonimo di successo o stabilità), con solo circa il 5% che vive nei campi profughi.



La crisi di sfollamento più grande al mondo L'Unhcr è in prima linea sin dall'inizio della crisi all'interno della Repubblica Araba Siriana che risale al 2011. Come? Fornendo riparo, forniture salvavita, acqua pulita, pasti caldi e assistenza medica alle famiglie costrette a fuggire dalle loro case. Durante l'inverno, l'Agenzia delle Nazioni Unite supporta anche le famiglie vulnerabili fornendo beni di prima necessità dai vestiti, sacchi a pelo, coperte termiche, stufe, combustibile per il riscaldamento e isolamento delle tende, oltre che assistenza in denaro per aiutare i rifugiati siriani a pagare l'affitto e ad acquistare cibo e medicine.