Guerra in Siria, l'Unhcr: "Dopo 13 anni l'emergenza continua, a rischio un'intera generazione"

L'Agenzia Onu per i Rifugiati lancia la campagna #Siria13anni per sostenere le enormi esigenze della popolazione. Ecco come contribuire

Sono 16,7 milioni le persone che necessitano di aiuti umanitari, mai così tante dall'inizio della crisi. Dodici milioni hanno lasciato le loro case per trovare sicurezza, dentro e fuori dalla Siria. Quasi 13 milioni di siriani sono in condizioni di insicurezza alimentare. Sono questi alcuni numeri di un'emergenza umanitaria di dimensioni drammatiche. Tuttavia, nonostante le evidenti enormi necessità, negli ultimi anni i finanziamenti per gli aiuti sono diminuiti in modo significativo.

Tgcom24

Dei cinque milioni di rifugiati siriani nei Paesi confinanti, oltre il 47% sono bambini. Un'intera generazione è a rischio per via della mancanza o del limitato accesso ai servizi di base, come l'istruzione, la salute e il cibo. In generale, la maggioranza dei rifugiati siriani nei Paesi confinanti vive in condizioni di povertà estrema e non riesce a far fronte ai i bisogni di base.

La capacità delle autorità nazionali e locali di questi Paesi di rispondere alle esigenze è fortemente limitata, poiché devono affrontare le crescenti sfide dell'inflazione, dell'aumento dei prezzi di cibo e carburante, della svalutazione della moneta e dell'alto tasso di disoccupazione, soprattutto tra le donne e i giovani. Tutto ciò è aggravato dagli effetti a catena della guerra di Gaza e di altre crisi.

La campagna #Siria13anni In occasione del tredicesimo anniversario dell'inizio della crisi, l'Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati lancia la campagna #Siria13anni per raccogliere fondi per rispondere alle enormi esigenze umanitarie dei rifugiati e degli sfollati siriani.

“Stabilità. Una scuola per i nostri figli. Elettricità, cibo e acqua. Assistenza sanitaria. Un riparo sicuro. Opportunità di lavoro. Abbiamo bisogno di sicurezza, di supporto psicologico, di un reddito. Abbiamo bisogno di calore, e di un futuro migliore per noi e per i nostri figli”, raccontano tredici rifugiati siriani. Tredici volti, tredici bisogni imprescindibili raccolti per la campagna che l’Agenzia Onu promuove per lanciare un appello alla solidarietà di tutti.

Unhcr calcola che per garantire le operazioni umanitarie per la situazione siriana nel 2024 servono 1 miliardo e 490 milioni di dollari. Al momento è disponibile solo una piccola parte dei fondi necessari.