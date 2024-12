Ue: Bulgaria e Romania in area Schengen dal 1° gennaio 2025

Gli Stati membri dell'Ue hanno deciso di eliminare i controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra Bulgaria e Romania a partire dal 1° gennaio 2025. Lo fa sapere il Consiglio Ue. I due Paesi entreranno dunque a far parte dell'area Schengen a pieno diritto. "È un momento storico accogliere finalmente Bulgaria e Romania come membri a pieno titolo di Schengen. Questo passo andrà a vantaggio non solo dei cittadini bulgari e rumeni, ma anche dell'Ue nel suo complesso", ha affermato l'ungherese Sandor Pintér della presidenza di turno.