Ucraina, von der Leyen: "Prepariamo l'uscita dal petrolio russo"

L'Unione europea "sta lavorando molto duramente al prossimo pacchetto di sanzioni" contro la Russia.

Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sottolineando che "si continua a preparare con gli Stati membri il prossimo passo. L'obiettivo è essere in grado di preparare una graduale eliminazione del petrolio russo. Finora tutti gli Stati membri sono stati risoluti sulle sanzioni e non c'è alcuna indicazione che non sia così per le prossime".