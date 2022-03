Ucraina, Zelensky rinuncia alla Nato: "Non possiamo entrare" ma a Putin non basta | I negoziati continuano

Sono arrivati, in treno, a Kiev i premier della Polonia, Mateusz Morawiecki, della Repubblica Ceca, Petr Fiala, e della Slovenia, Janez Jansa, e hanno incontrato Volodymyr Zelensky, che li ha ringraziati per il "forte gesto di sostegno". "Stanno bombardando ovunque. Non solo Kiev, ma anche le aree occidentali", ha detto il presidente ucraino ai suoi interlocutori. "E' qui, nella Kiev dilaniata dalla guerra, che si fa la storia", ha scritto su Twitter il premier polacco. Varsavia ha quindi chiesto "una missione di pace" della Nato, "protetta da forze armate", per aiutare l'Ucraina.

L'Ucraina entra nella terza settimana di guerra con la capitale Kiev sotto coprifuoco.

Zelensky accetta ormai il fatto che non potrà far parte della Nato. Ma Putin gli risponde con una chiusura: "Kiev non mostra di voler seriamente trovare soluzioni mutualmente accettabili". Per il mediatore ucraino, però, "c'è spazio per un compromesso". E i negoziati continuano. A difesa dell'Ucraina si schiera con forza la Polonia, chiedendo una "missione di pace" della Nato, per consegnare aiuti, "protetta da forze armate". Intanto è stato indetto per il 24 marzo un consiglio straordinario della Nato.