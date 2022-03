15 marzo 2022 20:35

I premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia giunti a Kiev: "Qui si fa la storia"

Sono arrivati, in treno, a Kiev i premier della Polonia, Mateusz Morawiecki, della Repubblica Ceca, Petr Fiala, e della Slovenia, Janez Jansa. Si tratta di tre dei Paesi Ue considerati pi intransigenti verso Mosca, per riaffermare, ha sottolineato Varsavia, "l'inequivocabile sostegno dell'intera Unione europea alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina". "E' qui, nella Kiev dilaniata dalla guerra, che si fa la storia. E' qui che la libertà combatte contro il mondo della tirannia. E' qui che il futuro di tutti noi è in bilico", ha scritto su Twitter il premier polacco.