Ucraina, tensione Usa-Cina per l'ipotesi di appoggio militare a Mosca | Pechino smentisce: "Sollecitiamo la pace" | Ue: ok a quarto pacchetto di sanzioni

La Cina avverte gli Usa perché non diffondano "false informazioni per distorcere o screditare la posizione della Cina" rispetto alla crisi in Ucraina. E' l'avvertimento lanciato dal capo della diplomazia del Partito comunista cinese, Yang Jiechi, nell'incontro di Roma con il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan, che giunge all'indomani delle anticipazioni dei media secondo cui la Russia avrebbe chiesto assistenza militare alla Cina nell'invasione militare dell'Ucraina. Per Pechino Washington deve "gestire le divergenze" ed "evitare conflitti e scontri" alla luce della complessa situazione internazionale.