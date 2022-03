Ucraina, la Russia continua a bombardare | Di Maio: "I nostri soldati non andranno in guerra" |  L'Onu chiede un'indagine sulle uccisioni dei civili

Dalle macerie del Mariupol Drama Theatre emergono come fantasmi i sopravvissuti alle bombe sganciate mercoledì dagli aerei russi, mentre i soccorritori cercano di sgombrare i detriti per riuscire a entrare in quel seminterrato dove avevano trovato rifugio centinaia di persone. Si sono salvati almeno in 130, afferma la parlamentare ucraina Olga Stefanyshyna. Ma i soccorsi sono complicati, i bombardamenti e l'artiglieria non si fermano. Nessuno sa esattamente quanti fossero là sotto: forse 500, forse più di mille, quasi tutti donne, anziani, bambini. E nessuno sa ancora se ci sono morti e feriti tra coloro che erano fuggiti dalla periferia di Mariupol sotto attacco costante e avevano pensato di mettersi in salvo nel centro della città, nei sotterranei di quel teatro che pensavano sarebbe stato risparmiato.