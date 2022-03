Kiev sotto le bombe: colpiti case e un centro commerciale | Il sindaco: "Almeno un morto nell'attacco"

Roma, il Papa all'ospedale pediatrico Bambino Gesù per far visita ai piccoli feriti ucraini

Il conflitto russo-ucraino arriva al suo ventiseiesimo giorno.

Le sirene antiaeree non cessano di suonare a Kiev e in altre regioni, come Kharkiv e Leopoli. Nella capitale ucraina sono stati colpiti diverse abitazioni e un centro commerciale. Il sindaco parla "di almeno un morto negli attacchi" mentre i vigili del fuoco lavorano per spegnere le fiamme. L'Ucraina ha respinto la richiesta di Mosca di consegnare Mariupol. La Russia aveva chiesto il ritiro dei militari dalla città sul Mar Nero sotto assedio e al contempo aveva aperto la strada per un cessate il fuoco per permettere i corridoi umanitari. Tregua che ora sembra svanire. Di Maio: "Finora uccisi 115 bambini".