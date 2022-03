Il sindaco di Mariupol: "Migliaia di ucraini portati in Russia" | Media: risse nei supermercati russi per lo zucchero

Continuano i bombardamenti in Ucraina. All'alba del ventitreesimo giorno di guerra i russi hanno sferrato un attacco nella zona dell'aeroporto internazionale di Leopoli. Sono stati sei i missili verso la città ucraina al confine con la Polonia. Lo affermano le forze armate di Kiev in un comunicato pubblicato su Facebook, aggiungendo che molto probabilmente erano missili da crociera lanciati da aerei da guerra sul Mar Nero. Due dei missili sono stati intercettati dai sistemi di difesa aerea, si legge sempre nella dichiarazione.

Il conflitto russo-ucraino entra nel venticinquesimo giorno.

Terribile l'accusa del sindaco di Mariupol: "Migliaia di ucraini portati in Russia". I media locali parlano di morti e feriti in violenti bombardamenti a Kharkiv. Secondo l'Onu, sono oltre 3,3 milioni i rifugiati dallo scoppio della guerra. Continua l'impennata della domanda di zucchero nelle città russe e spuntano sui social alcuni filmati che mostrano file nei supermercati e vere e proprie liti per accaparrarsi le confezioni.