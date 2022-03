Ucraina, Papa: "Bombe sui civili crudeltà sacrilega, fermare questa guerra ripugnante"

Sabato pomeriggio, Papa Francesco si è recato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per far visita ai bambini ricoverati arrivati dall'Ucraina in questi ultimi giorni. "In questo momento sono 19 i bambini ucraini nei reparti dell'ospedale e nella sede di Palidoro, mentre quelli arrivati dall'inizio della guerra sono circa 50 - spiega il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni -. Si tratta di pazienti con patologie diverse (oncologiche, neurologiche e di altro genere) fuggiti nei primi giorni di guerra e, più di recente, di bambine con ferite gravi da scoppio. Il Papa si è fermato nelle stanze e ha visitato tutti i piccoli presenti, per poi fare rientro in Vaticano".