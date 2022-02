Ucraina, Usa: 3mila soldati in Polonia, Germania e Romania

ansa

Gli Usa invieranno truppe supplementari in Polonia, Germania e Romania in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull'Ucraina. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione americana. In particolare Joe Biden manderà 2mila soldati da Fort Bragg, North Carolina, in Polonia e in Germania e una parte di uno squadrone Stryker di circa mille militari di base in Germania in Romania.