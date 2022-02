Ucraina, Usa pronti a trattare con Mosca sulle garanzie di sicurezza

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha detto che il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha convenuto con lui, in una conversazione telefonica, che possono essere avviati negoziati sulle garanzie di sicurezza chieste da Mosca in merito al nodo Ucraina. Lo riferisce l'agenzia Tass.

Serghei Lavrov "non ha fornito alcuna indicazione" di piani imminenti per una de-escalation in Ucraina. Lo riferiscono fonti Usa dopo il colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri russo e il segretario di Stato americano Antony Blinken. Adesso si attende una "risposta formale" da parte di Putin alla lettera inviata la scorsa settimana da Washington.