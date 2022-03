Ucraina, Zelensky: "Lottiamo in ogni città, cacceremo gli invasori" | Putin chiede l'elenco dei Paesi che hanno sanzionato la Russia

Gli Stati Uniti e i Paesi alleati stanno pianificando come aiutare a insediare e a sostenere un governo ucraino in esilio, che potrebbe guidare le operazioni di guerriglia qualora la Russia dovesse prendere il controllo del Paese. È quanto hanno riferito al Washington Post funzionari americani ed europei, secondo cui le armi fornite finora all'esercito ucraino, e che continuano ad arrivare nel Paese, sarebbero cruciali per un movimento di ribelli. La possibile conquista di Kiev da parte della Russia è al centro dei piani in via di definizione presso il Dipartimento di Stato, il Pentagono e altre agenzie americane, qualora il governo del presidente Zelensky si trovasse costretto ad abbandonare la capitale o lo stesso Paese.