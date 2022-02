Ucraina, una stazione ferroviaria in Polonia diventa un centro di prima accoglienza

A "Quarto Grado" l'inviato Angelo Macchiavello ha mostrato in diretta le immagini della situazione in una stazione ferroviaria in Polonia dove arriva chi fugge dalla guerra in Ucraina. "Siamo a 20 km dal confine - ha spiegato Macchiavello mostrando le immagini - nel punto dove i treni portano i profughi". "Oggi ne sono arrivati tantissimi - ha aggiunto - questa stazione è stata trasformata in un centro di prima accoglienza, qui stanno dando da mangiare e da bere, in 36 ore sono arrivate circa 70mila persone, la maggior parte sono donne e bambini, gli uomini sono un numero minimo".

"I polacchi pensano che ne arriveranno almeno un milione - ha spiegato Macchiavello - e questo è il primo punto in cui molti di loro arrivano, quelli non hanno un'auto e quelli che non sanno come scappare hanno preso un treno e sono arrivati qui".