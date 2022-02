Liguori: "L'atteggiamento di Putin è cambiato durante l'emergenza Covid, cosa che lo ha portato anche a stringere un'alleanza con i cinesi"

"Dall'idea dello scacchista ci dobbiamo allontanare perché decisivo è quel documento che lui sottoscrive insieme a Xi Jinping il 4 febbraio. Il mondo sa tutto ma non vuole vedere delle volte... Putin ha scritto un importantissimo saggio che ha reso obbligatorio nelle scuole militari".

Così il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori intervenendo a "Stasera Italia" durante la puntata di venerdì 25 febbraio per riflettere sulle conseguenze dell'invasione russa in Ucraina e sul ruolo di Putin, l'uomo che sta facendo scricchiolare le democrazie europee.

"Putin ha scritto un saggio l'anno scorso, nel 2021 - ha ripetuto il direttore di Tgcom24 - in cui spiega che nazionalità russa, bielorussa e ucraina sono la stessa, che Kiev è una grande capitale dell'etnia russa che nasce da lì, ma questa cosa è stata presa sottogamba".

"Per me due cose hanno cambiato un po' l'atteggiamento di Putin - ha concluso Liguori - due anni di Covid che sono stati pesantissimi per lui ma anche hanno stretto un'alleanza con i cinesi".