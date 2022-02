Fuga dall'Ucraina, l'Onu: si temono cinque milioni di profughi

Man mano che le truppe russe avanzano in Ucraina a decine di migliaia abbandonano le loro case e premono sul confine orientale dell'Ue.

Dall'inizio del conflitto ci sarebbero già 50mila profughi. E a lanciare l'allarme è l'Onu che, se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente, paventa il rischio di una diaspora che potrebbe coinvolgere fino a cinque milioni di persone. Così a Bruxelles, ma anche a Washington, si lavora a un piano per gestire l'emergenza, perché di fronte ai grandi numeri la linea dell'accoglienza, per ora incondizionata, dei Paesi dell'Est europeo non potrà più reggere.