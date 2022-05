Zelensky apre alla pace con i russi senza la restituzione della Crimea | "Canali diplomatici per salvare i soldati nella Azovstal"

Papa Francesco arriva in carrozzina a un incontro in Vaticano

Santhià, mostrano armi denaro e droga in video rap: denunciati quattro ragazzi

Per la prima volta in maniera chiara e netta Zelensky apre alla pace con la Russia "se le forze di Mosca si ritireranno sulle posizioni del 23 febbraio", dunque senza che venga restituita la Crimea all'Ucraina.

La Difesa ucraina mette in guardia i cittadini: "Gli occupanti russi possono organizzare massicci bombardamenti in vista del 9 maggio", e a Odessa scatta il coprifuoco. Intanto continuano le evacuazioni di civili dall'acciaieria Azovstal, e Zelensky garantisce: "Canali diplomatici per salvare anche i militari".