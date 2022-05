Ucraina: la fregata russa "Ammiraglio Makarov" colpita da missile, è in fiamme

Perde le gambe per una mina russa, il ballo di nozze in ospedale a Leopoli

Fregata russa in fiamme nel Mar Nero, "colpita da un razzo ucraino"

La fregata russa "Admiral Makarov" ("Ammiraglio Makarov"), categoria Petrel 11356R, sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colpita da un razzo ucraino Neptune.

Lo dice il deputato Oleksiy Honcharenko su Telegram, citato dai media ucraini. Un'esplosione si sarebbe verificata sulla nave, seguita da un incendio. Aerei russi stanno sorvolando quell'area del Mar Nero e navi di soccorso sono arrivate dalla Crimea in aiuto della fregata. Su telegram circolano foto di una nave in fiamme ma da parte russa non ci sono state conferme.