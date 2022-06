Ucraina, Salvini: "Russia? I contatti proseguono"

"I contatti continuano".

Così il segretario della Lega, Matteo Salvini , sull'ipotesi di un suo viaggio in Russia . "Se devo chiedere il cessate il fuoco, lo devo chiedere alla Russia che ha iniziato il conflitto. L'ho fatto - ha aggiunto - e lo rifarò con trasparenza senza chiedere nulla in cambio perché questo è l'interesse nazionale italiano. Chi lavora per la pace fa il bene dell'Italia chi insulta, critica e parla solo di armi e guerra fa il male dell'Italia".