Ucraina, intelligence Usa: "Senza nuovi aiuti Kiev perderà molto terreno" | Zelensky a Macron: "I soldati francesi non moriranno nel nostro Paese"

L'appello di Papa Francesco per l'Ucraina "è che si creino le condizioni per una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace giusta e duratura". Lo afferma il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. "In tal senso è ovvio che la creazione di tali condizioni non spetta solo a una delle parti, bensì a entrambe, e la prima condizione mi pare sia proprio quella di mettere fine all'aggressione. Non bisogna mai dimenticare il contesto, la domanda che è stata rivolta al Papa, il quale, in risposta, ha parlato del negoziato e, in particolare, del coraggio del negoziato, che non è mai una resa".