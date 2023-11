Ucraina, la regione di Chernihiv sotto pesanti bombardamenti russi | Kuleba: negoziare con la Russia sarebbe una trappola

L'amministrazione Biden non accetterà un pacchetto di finanziamenti di emergenza dedicato esclusivamente a Israele. Lo ha detto la vice portavoce della Casa Bianca, Olivia Dalton, durante un briefing con la stampa. "Non possiamo abbandonare l'Ucraina all'aggressione russa", ha detto, aggiungendo che il Congresso ha la responsabilità di approvare i finanziamenti aggiuntivi chiesti dall'amministrazione Biden, che sono "cruciali per la sicurezza nazionale".