Ucraina, Putin: "Testato con successo il missile nucleare Burevestnik"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 590.

Putin parla al club Valdai: "La missione di Mosca è costruire un nuovo mondo. Proposi l'adesione della Russia alla Nato, ma fui respinto. Dall'Occidente arroganza eccessiva. Testato con successo il supermissile nucleare Burevestnik, può arrivare ovunque". Intanto sale a 51 il bilancio delle vittime del raid russo a Kupiansk, per Zelensky è stato un "attacco deliberato e brutale". Il presidente ucraino al vertice Cpe di Granada chiede all'Ue di non aspettare la fine delle turbolenze politiche in Usa e in una serie di incontri bilaterali ottiene nuovi sistemi di difesa aerea. Meloni ribadisce l'appoggio dell'Italia, Michel promette un nuovo pacchetto di aiuti.