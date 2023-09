Kiev: "1,5 miliardi di dollari di spese militari nel 2024" | E annuncia di aver distrutto 5mila droni russi

La guerra in Ucraina giunge al giorno 585.

Putin si congratula con i cittadini per la "riunificazione di 4 regioni alla Russia", e firma il decreto che per l'autunno richiamerà alle armi altri 130mila coscritti russi, anche dai territori annessi. Esplosioni nella zona del porto di Odessa. Kiev, che ha detto di aver distrutto 5mila droni russi dall'inizio della guerra, annuncia un accordo con il presidente Usa Joe Biden per la produzione di armi in Ucraina. Il governo ucraino prevede spese militari pari a 1,5 miliardi di dollari nel 2024. Intanto la Svizzera stanzia oltre 100 milioni di euro per lo sminamento dell'Ucraina, considerato una priorità umanitaria.