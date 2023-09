Putin firma il decreto: 130mila coscritti in autunno | Nuovo missile a lungo raggio da usare in Ucraina

La guerra in Ucraina giunge al giorno 584.

Putin affida un corpo di volontari al vice di Prigozhin e afferma che la Russia sta lavorando alla "creazione di armi avanzate in grado di mantenere l'equilibro strategico nel mondo". Sempre Mosca annuncia di aver "testato missile a lungo raggio da usare in Ucraina". Firmato il decreto che per l'autunno richiamerà alle armi altri 130mila coscritti russi. Secondo Kiev, "la partecipazione dei russi alle Paralimpiadi prolunga la guerra".