Ucraina, il capo di stato maggiore Usa: "Mai visti combattimenti così violenti come in questo conflitto"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 566.

Il capo di stato maggiore americano, Mark Milley, racconta di non aver mai visto, nella sua lunga carriera di soldato sul campo, combattimenti così violenti come quelli di questo conflitto. Marcia indietro del presidente brasiliano Lula che aveva "promesso" a Putin, su cui pende un mandato della Corte penale internazionale, una sorta di immunità in caso di partecipazione al G20 del 2024 in Brasile. Il leader nordcoreano Kim Jong-un sarebbe partito per la Russia su un treno per un vertice con Putin.