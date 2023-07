Ucraina, Zelensky: "Vedrò Erdogan per fare pressioni su Mosca" | Usa pronti a fornire bombe a grappolo

La guerra in Ucraina giunge al giorno 499.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente ceco Pavel e ha poi confermato di avere in programma un viaggio in Turchia per incontrare il presidente Erdogan, per poter "fare pressione su Mosca". Intanto gli Stati Uniti si preparano a fornire bombe a grappolo a Kiev. Sei persone sono morte dopo che un missile ha colpito un condominio nella città di Leopoli. Per il sindaco della città è "il più grande attacco alle infrastrutture civili della città dall'inizio dell'invasione russa". Resta alta la tensione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, sulla quale Mosca e Kiev si rimpallano le accuse di un imminente attacco con conseguenze catastrofiche per l'Europa e l'intero globo.