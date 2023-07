Ucraina, esplosioni al tribunale di Kiev: morto il responsabile, feriti due poliziotti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 498.

Resta alta la tensione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, sulla quale Mosca e Kiev si rimpallano le accuse di un imminente attacco con conseguenze catastrofiche per l'Europa e l'intero globo. Momenti di tensione sono stati vissuti a Kiev, dove un uomo ha fatto esplodere un ordigno nel tribunale distrettuale di Shevchenkiv della capitale nel tentativo di scappare. Dopo essersi barricato in una stanza, si è poi ucciso facendosi esplodere, provocando due feriti tra gli agenti di polizia. Il responsabile è stato identificato come Igor Humenyuk, accusato di un attentato terroristico nei pressi del Parlamento ucraino nel 2015. Il prezzo del grano duro balza a 820 dollari dopo che Mosca ha fatto sapere che non intende prolungare oltre la scadenza del 17 luglio l'accordo per l'export del cereale dai porti sul Mar Nero.