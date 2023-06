La guerra in Ucraina giunge al giorno 464.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha intimato alle autorità locali ucraine di assicurarsi che i rifugi contro i raid aerei restino sempre aperti e accessibili 24 ore al giorno. In un messaggio in video Zelensky ha affermato che la scorsa notte, quando la capitale Kiev è stata colpita dall'ennesima salva di missili e droni russi, alcuni rifugi erano chiusi a chiave. Nei bombardamenti erano morte almeno tre persone, di cui due bambini. L'Ucraina "ha il diritto di difendersi", afferma il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando degli ultimi attacchi con droni che hanno colpito Mosca. E aggiunge: "Porta aperta per Kiev, ma non sappiamo quando finirà la guerra". Mosca attacca Washington: "Gli Usa ci spiano con un virus nei cellulari Apple".