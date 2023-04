Ucraina, la Germania autorizza la Polonia a consegnare 5 caccia a Kiev | Zelensky: "Prepariamo azioni potenti, servono altre armi"

Il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi ha stimato che, per quanto riguarda la "sicurezza" della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, vicino alla quale recentemente sono esplose due mine, non bisogna perdere tempo. "Se non agiamo subito per proteggere l'impianto, prima o poi la nostra fortuna si esaurirà, con conseguenze potenzialmente gravi per la salute umana e per l'ambiente", ha avvertito.