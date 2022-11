Ucraina, a Kiev blackout d'emergenza più lunghi | Colloqui tra i consiglieri per la sicurezza di Usa e Russia

La guerra in Ucraina giunge al 258esimo giorno.

Allarme a Kiev per i danni alle infrastrutture causati dalle bombe russe. Il sindaco non esclude la possibilità di un blackout totale a causa della mancanza di elettricità, riscaldamento, acqua, comunicazioni. Al momento si esclude un'evacuazione di massa. Sul fronte diplomatico, qualcosa si muove. Il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, è impegnato da qualche mese in conversazioni segrete con i suoi omologhi russi. Onu: "Oltre 6.400 morti e quasi 10mila feriti ucraini da inizio guerra".