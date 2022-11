Ucraina, ecco i missili anti aerei che l'Italia potrebbe fornire

L'aiuto militare che l'Italia dovrebbe fornire all'Ucraina dovrebbe concentrarsi sulla difesa aerea di Kiev. E al nostro Paese sarebbe stato chiesto di inviare i sistemi Samp/T, Stinger e Aspide . Questo previo un voto in Parlamento come aveva già annunciato giorni fa lo stesso ministro Crosetto . Ma che tipo di missili sono? Andiamo a scoprirlo.

Cosa è il sistema Samp/T - Come si può leggere sul sito del ministero della Difesa, il Samp/T è un sistema sviluppato dai primi anni 2000 nell'ambito del programma militare FSAF, un accordo tra Italia e Francia. Samp/t è un sistema missilistico a media portata in grado di reagire in tempi ridotti contro la minaccia aerea. L'ultima versione del Samp/T è in grado di rispondere a minacce aeree e missili balistici tattici a corto raggio. L'Italia dispone di 5 batterie presso il 4° reggimento artiglieria controaerei a Mantova. Da quando sono operative, dal 2013, sono state impiegate in molteplici attività operative ed addestrative. In particolare, fra il 2015 ed il 2016 un’unità Samp/T è stata schierata a Roma per la sorveglianza dei cieli della Capitale in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia; contemporaneamente una seconda batteria ha operato in Turchia nell’ambito dell’operazione NATO "Active Fence" dal giugno 2016 al dicembre 2019, garantendo la sorveglianza, 24 ore su 24, della città di Kahramanmaras, sul confine sud-est dell’Alleanza Atlantica, contro missili balistici tattici provenienti dal territorio siriano.

Quanto costa il Samp/T - Il Samp/T ha un costo di circa 500 milioni di euro a cui però vanno aggiunti i 30 missili Aster di cui è equipaggiato. Ogni missile ha un costo di circa 2 milioni ciascuno. L'intera batteria Samp/T arriva quindi ad avere un valore di circa 800 milioni di euro. La gittata dei missili varia a seconda del modello Aster da 30 a 120 Km.

Cosa è il sistema Skyguard-Aspide - Un'altra arma di difesa aerea in mano all'esercito italiano è lo Skyguard-Aspide. Si tratta di un sistema d'arma missilistico terra-aria a corta portata contro la minaccia aerea condotta alle basse e bassissime quote realizzato dalle Società Mbda-Italia e Rheinmetall. Il sistema è costituito da una centrale di tiro e due lanciatori, denominati U2. Ha un'elevata mobilità tattica, infatti, lo schieramento di una unità di fuoco è possibile in pochi minuti.

Quanto costa lo Skyguard-Aspide - Il missile Aspide ha un costo relativamente basso, circa 100mila dollari. Ha una lunghezza di circa 3,7 metri e un peso di 220 kg.

Cosa è lo Stinger - Lo Stinger è un missile terra-aria impiegato contro la minaccia aerea condotta alle bassissime quote. E' forse uno dei sistemi più famosi di difesa aerea perché è spalleggiabile, ovvero può essere portato da un singolo soldato. Lo Stinger è però un missile a corto raggio, ha infatti una gittata di 8 km.

Quanto costa lo Stinger - Il missile è lungo 1,52 m e ha un diametro di 70 mm con 10 mm di alette. Da solo pesa 10,1 kg, mentre con il lanciatore si arriva a un peso di circa 15,2 kg. Negli anni il suo costo è andato via via aumentando perché la richiesta mondiale è diminuita. Negli anni 80 uno Stinger costava circa 38mila dollari ma oggi il prezzo di questi missili è salito a 165mila dollari.