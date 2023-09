Ucraina: "Potremo colpire obiettivi in Russia, fino a 1.500 km" | Reuters: Usa invieranno a Kiev munizioni all'uranio impoverito

La fondazione Nobel ha annunciato che revocherà l'invito all'ambasciatore russo, a quello iraniano e a quello bielorusso per la cerimonia di premiazione dei Nobel. In un comunicato, la fondazione Nobel riporta che le "forti reazioni in Svezia" l'hanno spinta a cambiare decisione: "Il consiglio ha deciso di ripetere l'eccezione alla prassi ordinaria dell'anno scorso e non invitare la Russia, la Bielorussia e l'Iran alla cerimonia a Stoccolma". Alla cerimonia a Oslo per il Nobel della Pace saranno però invitati tutti gli ambasciatori.