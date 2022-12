Ucraina, l'esercito russo indietreggia e lascia la città di Kreminna nel Lugansk | Ma Lavrov: "Non abbandoneremo nostri obiettivi"

La guerra in Ucraina giunge al 309esimo giorno.

Il comando russo ha lasciato Kreminna, nella regione di Lugansk, dove sono in corso intensi combattimenti, ma il ministro degli Esteri russo Lavrov non prevede per il prossimo anno passi indietro di Mosca: "Nel 2023 continueremo a difendere i nostri nobili obiettivi". Il ministro della Difesa Crosetto: "Se possibile forniremo sistemi di difesa aerea". Secondo l'Onu, intanto, il numero di civili rimasti uccisi dall'inizio dell'invasione russa è "considerevolmente superiore" ai 6.884 noti finora. Ancora allarme aereo in tutta l'Ucraina, anche a Kiev.