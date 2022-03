Ucraina, portavoce di Zelensky: "Il paragone Mariupol-Genova spiega meglio cosa sta succedendo"

A supportare la

comunicazione

presidente ucraino Zelensky

team

Gianluigi Nuzzi

delsarebbe undi circa venti persone. A parlarne a "Quarto Grado" è il portavoce, che alla domanda disul perché dei continui paragoni con gli altri Paesi risponde: "Anche se siamo distanti duemila o tremila chilometri, è importante far sapere alle persone come si sentono gli ucraini che vivono in una condizione di guerra. Questo confronto tra Mariupol e Genova è molto ovvio. Hanno la stessa estensione e sono entrambe città portuali importanti nei loro rispettivi Paesi".

"E' un modo per aiutare le persone, che sono molto lontane dall'Ucraina, a capire cosa significa vivere sotto le bombe. Cosa significa essere attaccati dalla Russia", continua

presidente Zelensky

, che studia e prepara la comunicazione del. "Il miglior post che potremmo fare domani mattina è formato da quattro parole e dice: la guerra è finita. È questo quello che gli ucraini stanno aspettando. Vogliono sapere che l'Ucraina ha vinto".