Ucraina, la Turchia offre una nave per evacuare militari feriti ad Azovstal | Kiev: Mosca pronta a indire referendum su annessione Mariupol

Serhiy Volyna, il comandante della 36esima brigata dei marines dell'esercito ucraino, asserragliata con le truppe del reggimento Azov nell'acciaieria Azovstal di Mariupol, ha chiesto aiuto a Elon Musk. "Dicono che sei stato teletrasportato da un altro pianeta per insegnare alle persone a credere nell'impossibile... Aiutaci a uscire da Azovstal. Se non tu chi?" è l'appello di Volyna. L'uomo ha detto di aver creato un account Twitter appositamente per interpellare il miliardario statunitense. Il militare ha chiesto a "ogni persona sul pianeta Terra" di aiutarlo a far sì che Elon Musk venga a conoscenza del suo appello.