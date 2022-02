Ucraina, Macron va da Putin: "Il dialogo con la Russia è necessario per la sicurezza nell'Ue"

S'intensifica ancora la diplomazia internazionale attorno alla questione ucraina. Dopo settimane di colloqui e incontri, appelli al dialogo e minacce, Emmanuel Macron vola a Mosca da Vladimir Putin . "Dobbiamo arrivare alla de-escalation, il dialogo è necessario per costruire una risposta che consenta di evitare la guerra", afferma il presidente francese. Il capo del Cremlino, dal canto suo, elogia il ruolo di Parigi nel plasmare la sicurezza europea, dicendo all'omologo, seduto all'altro capo di un lungo tavolo bianco: "Condividiamo la preoccupazione per la sicurezza europea".

Il dialogo con la Russia è "il mezzo principale per raggiungere stabilità e sicurezza in Europa", prosegue il capo dell'Eliseo, sottolineando che l'incontro con Putin si sarebbe svolto nel giorno del 30esimo anniversario del Trattato del 1992 sulle relazioni bilaterali. Macron dichiara che a questo proposito la Francia "ripone grandi speranze nei legami culturali e scientifici" tra i due Paesi.

Il nodo sicurezza - Domenica Macron aveva parlato al telefono col presidente americano Joe Biden degli "sforzi diplomatici in corso su diplomazia e deterrenza". E, in un'intervista al Journal du Dimanche, aveva ribadito che "l'obiettivo geopolitico di Mosca oggi chiaramente non è l'Ucraina, ma chiarire le regole di convivenza con la Nato e l'Ue".

Putin plaude agli sforzi per la sicurezza europea - "Vedo quanti sforzi sta facendo l'attuale leadership francese al fine di garantire un'equa sicurezza in Europa, per una seria prospettiva storica e per affrontare le questioni legate alla risoluzione della crisi nel sud-est ucraino", replica Putin all'omologo francese.