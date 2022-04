Ucraina, Liguori: "Se il conflitto diventa cronico, entriamo in guerra e il governo deve dirlo"

"Se il conflitto diventa cronico, entriamo in guerra e il governo deve dirlo". Così il direttore di Tgcom24,

Paolo Liguori

"Stasera Italia"

, commenta alo stallo delle trattative tra Russia e Ucraina, che stanno protraendo il conflitto. "Se continua la guerra, non l'Ucraina, ma l'Europa è aggredita - dice Liguori -. Da Putin, certamente, ma anche dagli Stati Uniti e dalla Cina che stanno a guardare da spettatori quest'Europa paralizzata e aggredita che per mesi dovrà bloccare la propria economia. Allora se siamo noi gli aggrediti abbiamo diritto di dire basta, al pari di Zelensky".

Leggi Anche Media: mercoledì gli Usa annunceranno nuove sanzioni contro la Russia

Liguori

Tgcom24

poi aggiunge: "Il partito della non trattativa, il partito della guerra, se il conflitto continua deve essere pronto a dire che anche noi siamo in guerra. Bisognerebbe che il governo chiedesse con chiarezza agli italiani cosa ne pensano di un'eventuale entrata in guerra". Per il direttore dil'unica strada percorribile è quella del dialogo, e in riferimento all'allontanamento dei 30 diplomatici russi dall'Italia, conclude: "Capisco rispettare il patto europeo, ma non capisco da chi viene ordinato di interrompere la diplomazia, dalla NATO? Dagli Stati Uniti? Meno diplomazia c'è e meno sono le possibilità di mettere fine a questa guerra".