Ucraina, la testimonianza da Ternopil: "La gente è nel panico totale"

È chiuso in casa Massimo e le sirene a Ternopil, città dell'Ucraina occidentale, sono suonate già tre volte durante il corso della giornata. L'uomo di origini italiane lo spiega a "Pomeriggio Cinque" proprio in collegamento dal suo appartamento. "Non sappiamo cosa sta succedendo, quando suonano le sirene sappiamo solo che dobbiamo correre in casa, nei bunker o nei sottoscala - racconta Massimo - qui la gente è nel panico totale".

L'uomo fa sapere che "le famiglie sono divise" e molti hanno perso i contatti con alcuni parenti. "Questa gente ha bisogno di essere aiutata, quello che tutti aspettano è che l'Europa e l'Italia ci aiutino", conclude.