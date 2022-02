Ucraina, giovani si sposano durante il primo giorno di guerra: "Potremmo morire e volevamo solo stare insieme"

Draghi in Parlamento si commuove per Zelensky e lui lo prende in giro su Twitter

Ucraina, cittadini in coda per donare sangue per i militari feriti

Due giovani ucraini di 21 e 24 anni, Yaryna Arieva e il fidanzato Sviatoslav Fursin, si sarebbero dovuti sposare il 6 maggio, ma la guerra ha stravolto i loro piani.

"La situazione è difficile. Combatteremo per la nostra terra - ha spiegato la ragazza - Potremmo morire e volevamo solo stare insieme prima di tutto questo". Così, giovedì 24 febbraio, con in sottofondo il suono delle sirene, i due giovani hanno accelerato le pratiche per la loro unione per poi precipitarsi al monastero di San Michele di Kiev, dove si sono sposati. Lo riporta la Cnn.